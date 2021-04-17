السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة: ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بالفيروس

التربية : علم فلسطين موجود في خريطة الوطن العربي

وزير الزراعة : مساندة من سلاح الجو لمكافحة الجراد - صور

وزير الأوقاف: يجب أن نقتنع بالسبب الشرعي لإغلاق المساجد

أسعار الذهب السبت 17/4/2021

إلغاء حظر الساعة الـ 7 يطفو على السطح

وفيات السبت 17/4/2021

الصحة تطمئن الأردنيين بالعدول عن الإجراءات الصارمة

للمرة الأولى.. بيان أمريكي ياباني مشترك بشأن تايوان

احتمالية هطول أمطار خفيفة السبت

السبت، 17-04-2021 10:58 ص

مظاهرات في نيويورك ضد عنف الشرطة

607a5fb24c59b70d8f0e329c


الوكيل الإخباري- شهدت مدينة نيويورك الأمريكية عددا من الاحتجاجات المتفرقة ضد عنف الشرطة، وذلك بعد أيام من حادثة مقتل الشاب من ذوي البشرة السوداء، دانتي رايت.

اضافة اعلان
 

وأفادت وكالة "نوفوستي" اليوم السبت، بأن عشرات الأشخاص خرجوا في مسيرة في الشوارع، دون أن تكون هناك صدامات مع رجال الشرطة.

ورفع المحتجون شعارات مثل "حياة السود مهمة"، وهتفوا باسم دانتي رايت، وهو أمريكي من أصل إفريقي قُتل مؤخرا أثناء الاعتقال.

كما ردد المتظاهرون عبارات مثل "لا يمكنك إيقاف الثورة"، "لا لشرطة نيويورك، لا لتفوق البيض"، "توقفوا عن قتل الأطفال السود"، "لا يوجد رجال شرطة جيدون في منظومة عنصرية".

وقُتل دانتي رايت قبل أيام، بعد أن سحبت شرطية مسدسها واستخدمته ضده، عوضا عن المسدس الصاعق الكهربائي.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
607a86b74c59b7557056b949

احتجاجات في شيكاغو إثر مقتل صبي لاتيني على يد شرطي

161857999031941300

مصر.. معركة عنيفة بالأسلحة وسقوط عدد من المصابين

607956a34c59b756586bec89

روسيا تنشئ مصنعا ينتج 'درونات' ثقيلة

المغرب

المغرب يرسل 8 طائرات محملة بالمساعدات الغذائية للبنان

711-1

للمرة الأولى.. بيان أمريكي ياباني مشترك بشأن تايوان

1

ثمانية قتلى في إطلاق النار في انديانابوليس في وسط الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
607a86b74c59b7557056b949

احتجاجات في شيكاغو إثر مقتل صبي لاتيني على يد شرطي

6077c6ee4c59b72a4d34bb04

أنباء عن عقوبات أمريكية ضد روسيا سيعلن عنها اليوم

6077cdb64c59b72a4d34bb0f

أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة بايدن إلى الصين

6073d8544c59b72fc62c5fe0

الولايات المتحدة ترفض التعليق على حادث منشأة نطنز النووية في إيران

6069482f42360442217bda3b

أمريكا: الكشف عن معلومات جديدة حول مهاجم الكابيتول

11-25-1200x675

إيران ترفض أي رفع للعقوبات الأمريكية