السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

استطلاع دولي يبين أكثر من أقلق العالم في كانون الثاني الماضي

السبت، 18-02-2023 02:13 م

مظاهرة حاشدة في سيدني دعما لروسيا

63f092744c59b74af244e959


الوكيل الإخباري - شهدت سيدني الأسترالية، انطلاق مظاهرة حاشدة، بعنوان "الحرية" قرب مبنى القنصلية الروسية، شارك فيها أكثر من 1500 شخص، دعما لروسيا.

اضافة اعلان


وأفاد سيميون بويكوف، وهو أحد منظمي المظاهرة، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن أنصار روسيا من الأستراليين، أقاموا مظاهرة سلمية قرب مبنى القنصلية الروسية في سيدني، دعما لموسكو، اليوم السبت.


وأضاف بويكوف، في بث فيديو مباشر أجراه من داخل مبنى القنصلية، أن جميع المشاركين الـ 1500 في المظاهرة كانوا من المواطنين الأستراليين، ولم يكن بينهم أي روسي.


ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الروسية، وحملوا صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفين بشعارات "ادعموا روسيا، فأوكرانيا دولة إرهابية" و"لا للحرب مع روسيا".

يشار إلى أن بويكوف لم يتمكن من المشاركة في المسيرة، وخاطب المشاركين عبر مكبرات الصوت من داخل القنصلية الروسية، التي لجأ إليها منذ شهر ديسمبر الماضي، احتماء من اضطهاد الشرطة له.


وشارك في المظاهرة السلمية راكبو الدراجات الصربيون الذين رفعوا الأعلام الروسية في ملعب ملبورن، خلال بطولة التنس المفتوحة في أستراليا، وعدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في الـ 25 من مارس القادم، ومنهم ريكاردو بوزي، وديفيد غراهام، اللذين وصفتهما وسائل الإعلام الأسترالية الرسمية بـ "مؤيدي نظرية المؤامرة".


وأعرب الضابط السابق في القوات الأسترالية، ريكاردو بوزي، عن امتنانه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي، لبسالتهم في القتال ضد الباطل، ووصف العملية العسكرية الخاصة بـ "حرب الحقيقة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201208205238746

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

7453611297805552

فنلندا تنوي الانضمام للناتو في آن واحد مع السويد

63f0d4994236040ff43738cf

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا

_122906101_gettyimages-1237787081 (1)

هاريس: روسيا باتت أضعف بعد عام من الحرب في أوكرانيا

Germany_Munich_Security_Conference_32319--2a2df

فنلندا: كان بإمكان الغرب تجنُب اندلاع حرب أوكرانيا

image - 2023-02-18T161736.388

وفاة امرأة مصرية تحت أنقاض زلزال تركيا

أخبار متعلقة
63e5e74f4c59b76b5b7a3724

مستشار أمريكي سابق: بوتين شخص ذو دم بارد

image (39)

أستراليا.. الشرطة تصادر مخدرات بقيمة 80 مليون دولار أمريكي

63cbbb694236043c2c11842e

مدفيديف يصف الصراع بين روسيا وأوكرانيا والغرب بالحرب الوطنية الجديدة

63085065_6

نيويورك تايمز: انقسام في الناتو بشأن إمدادات أوكرانيا بالدبابات

thumbs_b_c_514718429ea6bc34675dccfaac6d141b

الولايات المتحدة تصنف "فاغنر" منظمة إجرامية دولية

wKrBJjQF-Trump_111522_AP_Andrew-Harnik-1200x674

بسبب شكوى "عبثية".. تغريم ترامب مليون دولار