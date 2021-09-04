الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

علماء يتوصلون لتقنية تقضي على السرطان الشرس

السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن التعامل العدواني

يوتيوبر يرشح نفسه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا

الفنانة ساندي إحدى ضحاياه.. من هو سمكري البني آدمين؟

بحث ربط المنطقة اللوجستية في الشونة مع أريحا الفلسطينية

مظاهرة لدعم حق المرأة في كابول تنتهي بالرصاص والدموع

أسماء مراكز التطعيم ليوم الأحد

وزير الصحة يشيد بدور المستشفيات الخاصة في التصدي لجائحة كورونا

العودات يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون في بغداد

إيران: مستعدون لإجراء محادثات نووية لكن ليس تحت ضغط غربي

السبت، 04-09-2021 10:51 م

مظاهرة لدعم حق المرأة في كابول تنتهي بالرصاص والدموع

1-1461534


الوكيل الإخباري - أطلق عناصر القوات الخاصة التابعة لحركة طالبان نيران أسلحتهم في الهواء، يوم السبت، من أجل تفريق مسيرة احتجاج نظمتها نساء أفغانيات في العاصمة كابول، لأجل لمطالبة بحقوق متساوية من السلطة الجديدة.


 وسيطر مقاتلو طالبان على أغلب مناطق أفغانستان، الشهر الماضي، واحتفلوا برحيل آخر القوات الأميركية بعد 20 عاما من الحرب.

وبدأت المسيرة النسائية، وهي الثانية خلال عدة أيام في كابول، بشكل سلمي، فوضعت المتظاهرات إكليلا من الزهور خارج وزارة الدفاع الأفغانية تكريما للجنود الأفغان الذين لقوا حتفهم في قتال طالبان قبل التوجه إلى القصر الرئاسي.

وقالت المتظاهرة، مريم نايبي، البالغة من العمر 20 عاما "نحن هنا للمطالبة بحقوق الإنسان في أفغانستان. أحب بلدي. سأظل هنا دائما".

مع ارتفاع صيحات المتظاهرات، وصل العديد من مسؤولي طالبان إلى الحشد لسؤالهن عن مطالبهن، وتحدثت سودابا كبيري، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 24 عاما،  لمحاورها من الحركة عن حقوق المرأة. 

ومع وصول المتظاهرات إلى القصر الرئاسي، اصطدمت عشرات من القوات الخاصة التابعة لطالبان بالحشد، فأطلقوا النار في الهواء وتم إجبار المتظاهرات على الفرار.


وقالت كبيري في تصريح لـ"الأسوشيتد برس"، إن عناصر حركة طالبان أطلقوا الغاز المسيل للدموع أيضا.

وصرحت المتظاهرات الشابات بأنهن اضطررن لرفض مطالب عائلاتهن بالبقاء في البيوت والمضي قدما في احتجاجاتهن، حتى أنهن تسللن من منازلهن لنيل مطالبهن بالمساواة في الحقوق من الحكام الجدد.

فرهات بوبالزاي، وهي طالبة جامعية أخرى تبلغ من العمر 24 عاما، أكدت أنها تريد أن تكون صوت النساء الأفغانيات اللواتي لا صوت لهن، ومن يخشين الخروج إلى الشارع.


وقالت "أنا صوت النساء اللواتي لا يستطعن الكلام. إنهم يعتقدون أن هذا بلد الرجل ولكنه ليس كذلك، إنه بلد المرأة أيضا".

ووعدت طالبان بحكومة شاملة وشكل أكثر اعتدالا للحكم مما كان الأمر عليه عندما حكمت البلاد في الفترة بين 1996 إلى عام 2001. لكن العديد من الأفغان، وخاصة النساء، يبدون شكوكا واسعة ويخشون تراجع الحقوق المكتسبة على مدى العقدين الماضيين .

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1164515

السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن التعامل العدواني

image (1)

يوتيوبر يرشح نفسه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا

6133bbcd98de1

التحالف الذي تقوده السعودية يدمر 3 طائرات مسيرة

w

بريطانيا: تراجع كبير في أعداد طلبة الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

image-4

بعد يوم على رحيل شقيقه.. وفاة طفل أفغاني ثان بفطر سام في بولندا

s

اشتباكات بين طالبان والمعارضة للسيطرة على بنجشير

أخبار متعلقة
1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟

611b5ebc4c59b70cf415f532

رئيس البنك المركزي الأفغاني يفر من كابول

611a4c4442360444091a0d5c

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

w

طالبان تستولي على مزار شريف شمالي أفغانستان

720212975411240690459

طالبان تسيطر على المناطق المحيطة بكابول

6112b080423604220c210117

الأمم المتحدة : عنف طالبان ضد المدنيين قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية