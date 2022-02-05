معان : جلسة حوارية حول قانوني الأحزاب والانتخاب

الوكيل الاخباري - نظم ملتقى "البرلمانيات الأردنيات" بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني ومركز القنطرة في معان، اليوم السبت، جلسة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بمشروع قانوني الأحزاب والانتخاب وأثره على المشاركة السياسية للمرأة.



وتحدث في الجلسة التي عقدت في مركز القنطرة للتنمية البشرية، عضو اللجنة الملكية ريم أبو حسان، ورئيس لجنة المرأة في مجلس النواب النائب عبير الجبور، وعضو اللجنة القانونية النائب دينا البشير، بحضور مدير مركز القنطرة راكان الرواد و عدد من الناشطات والنشطاء من محافظة معان.

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