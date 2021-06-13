الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

تربية الكرك تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

بلدية الكرك تباشر بحملة لتنظيف غابة اليوبيل

سلطة العقبة تدعو المواطنين بالإسراع لأخذ لقاح كورونا

الارصاد تحذر من طقس الإثنين

عجلون:زها الثقافي ينفذ دورات تدريبية متنوعة

نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال خلفا لـ ' نتنياهو '

كندا تتبرع بـ 13 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول النامية

الامن يتعامل مع قنابل قديمة في اربد

اعفاء شركات الدعاية والاعلان من رسوم الاعلانات بنسبة 50%

السلطات السعودية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

الأحد، 13-06-2021 09:35 م

معلومات إضافية من السودان إلى الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة

حم
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن بلاده سوف تقوم بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة الإثيوبي.

اضافة اعلان

وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال اجتماع حمدوك، اليوم، في مكتبه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتور موسى فكي محمد.

 

وشرح حمدوك موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة"، بحسب الوكالة.

وأكد أن "موضوع سد النهضة يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث".


وأوضح أن "موقف السودان يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل".


وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

 

المصدر : سبوتنيك 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

بايدن : أهمية الناتو حيوية بالنسبة لأمن أمريكا

ن

نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال خلفا لـ ' نتنياهو '

l3F5lTlZOX7Tyw5jLYPnNgRs6uk0Xu5WnnEiGBbH

لبنان .. إحباط تهريب سوريين عبر البحر

سق

السلطات السعودية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

تراتو

انفجار غامض يودي بحياة أربعة أشخاص بالعراق

thumbs_b_c_c4bba08a8f065446cfa9d7e32254f9b2

الجزائر: موعد نتائج الانتخابات البرلمانية خلال أيام

أخبار متعلقة
1

مصر تحذر إثيوبيا من أي إجراءات أحادية

medium_2021-06-08-574adf5c4c

إثيوبيا: حلول سلمية لأزمتي الحدود مع السودان وسد النهضة

60b36db44c59b73a275e0217

إثيوبيا.. تجمع مناصر للحكومة ينتقد الولايات المتحدة

download (2)

السيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

2-81

موقف مصر من واشنطن بشأن سد النهضة

mariam

جولة لوزيرة الخارجية السودانية بشأن سد النهضة