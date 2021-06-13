معلومات إضافية من السودان إلى الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن بلاده سوف تقوم بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة الإثيوبي.

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وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال اجتماع حمدوك، اليوم، في مكتبه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتور موسى فكي محمد.

وشرح حمدوك موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة"، بحسب الوكالة.



وأكد أن "موضوع سد النهضة يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث".



وأوضح أن "موقف السودان يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل".



وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.



المصدر : سبوتنيك



