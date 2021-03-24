معهد الفلك المصري يحسم موعد الأول من رمضان وعيد الفطر السعيد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الأربعاء، أن يوم 14 نيسان المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس المعهد جاد القاضي في بيان له أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).وأضاف أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.وذكر المعهد أن آخر أيام شهر رمضان لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 آيار المقبل، وأن عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وغرة شهر شوال 13 آيار من العام 2021.وأوضح أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 أيار، هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 أيار ( عيد الفطر المبارك).