مع احتدام القتال حول كييف..' خدعة أوكرانية' لإرباك الروس

الوكيل الإخباري-طلبت وكالات حكومية أوكرانية من مواطنيها إزالة لافتات الطرق وعلامات الشوارع، من أجل إرباك القوات الروسية الغازية.



وكان حساب وزارة الدفاع الأوكرانية واحد من الحسابات التي نشرت هذه الدعوة مع احتدام القتال حول العاصمة كييف.



وكتبت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة لها: "من أجل إرباك العدو الذين يتنقل بشكل غير قانوني في أوكرانيا، ندعو لإزالة اللوحات التي تحمل أرقام وأسماء الشوارع في المدن والقرى"



وقال مواطن أوكراني يدعى أوكرافتودور:"سنفعل كل ما في وسعنا لتطهير أوكرانيا من المحتل الروسي في أسرع وقت ممكن".

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وأضاف: "قمنا بتفكيك لافتات الطرق على جميع طرق البلاد".

ودعا إلى أن الأولوية في إزالة اللافتات هي لكل من: العلامات الإرشادية، وأسماء المناطق السكنية.



وقال إنه تسليم اللافتات المنزوعة إلى السلطات المحلية والركاب.

واعتبر أن الأوكرانيين بهذا الفعل يساعدون الروس على الذهاب فورا إلى "الجحيم".

واعتبر أن الأوكرانيين بهذا الفعل يساعدون الروس على الذهاب فورا إلى "الجحيم".





سكاي نيوز

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