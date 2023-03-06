الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا

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الإثنين، 06-03-2023 01:36 م

مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا

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الوكيل الإخباري- موعد عيد الفطر المبارك.. أكثر ما يبحث عنه المسلمين جميعا، حيث يتساءلون عن موعد عيد الفطر فلكيًا 2023، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم.


متى موعد عيد الفطر 2023؟

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كشفت الحسابات الفلكية، أن شهر شوال 1444 يحدث مباشرة بعد حدوث الاقتران، ، الموافق 29 رمضان 1444، أي ميلاديًا 20/4/2023، وهو يوم الرؤية واستطلاع هلال شهر رمضان، وإعلان نهاية الشهر الكريم واستقبال أولى أيام عيد الفطر المبارك 2023.

وبناء على ما أظهرته الحسابات الفلكية، فإنه من المقرر أن يكون أولى أيام عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21/4/2023، أي غرة شوال.

موعد شهر رمضان 2023


يصادف موعد شهر رمضان 2023 يوم الخميس 2023 / 3 / 23، وفقًا لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إذ يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7.24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، على أن يتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيًّا بجانب الرؤية الشرعية، والمقرر لها يوم 21 مارس.

 

الأسبوع المصرية


 




 

 


 

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