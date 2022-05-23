مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا بشأن مرض جدري القرود، بعد ظهور حالات إصابة في دول غربية.

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وأكدت وزارة الصحة إنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة في المملكة مصابة بمرض جدري القرود، الذي بدأت تظهر له حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا ، بعد أن كان مستوطنا في بعض الدول الأفريقية لأكثر من 50 عامًا.



وقالت الوزارة إن لديها جاهزية تامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة، لافتة أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، إضافة إلى خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها.

ودعت السلطات الصحية في السعودية إلى اتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.

( CNN )