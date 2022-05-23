الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا

تسعيرة ثانية اليوم الاثنين ترفع أسعار الذهب محلياً 30 قرشاً

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

الخرابشة: نعمل لتكوين شراكات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مستشفى الجامعة الأردنية يعطل أعماله الخميس بمناسبة عيد الاستقلال

البلبيسي: لقاح جدري الماء لا يحمي من جدري القرود

الصناعة والتجارة: لا قرار برفع أسعار الدجاج 10% والغينا السقوف السعرية

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود

الإثنين، 23-05-2022 12:51 م

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود

مكة،-حرم-مكي (1)


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا بشأن مرض جدري القرود، بعد ظهور حالات إصابة في دول غربية.

اضافة اعلان


وأكدت وزارة الصحة إنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة في المملكة مصابة بمرض جدري القرود، الذي بدأت تظهر له حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا ، بعد أن كان مستوطنا في بعض الدول الأفريقية لأكثر من 50 عامًا.


وقالت الوزارة إن لديها جاهزية تامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة، لافتة أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، إضافة إلى خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها.

 

ودعت السلطات الصحية في السعودية إلى اتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.

( CNN


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_30797_26292690cdb-3d98-44e1-865a-59c2e1cb8795

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

628b66024c59b719b26b5535

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

image (1)

اشتباه اصابة بفيروس جدري القرود في دولة عربية

274492_18_1653128121

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة ومعدات تابعة لوحدة أوكرانية أثناء نقلها إلى دونباس

20209199133656A5

لبنان يتسلم هبة من فرنسا

628b42124236041b03227c0c

عاصفة ترابية تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية

أخبار متعلقة
watermark_1653218958262_oHpHY

أول دولة تعلن تطبيق الحجر 21 يوما على المصابين بجدري القرود

جدري-القرود

بعد تفشي جدري القرود.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

manar-09460200016517579215

الحكومة اللبنانية تطلق الانتخابات النيابية في دول الاغتراب

علم-لبنان-3-730x438

لبنان يبلغ الامم المتحدة عدم قدرته على تحمل اعباء اللجوء

خخخ

بالصور.. شاهد تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن

20220429195401821

استغاثة من أوكرانيا للصحة العالمية