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مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

الأحد، 17-10-2021 04:11 م

مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد عن عودتها إلى تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة السعودية، على خلفية تراجع وتيرة تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

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وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، في بيان منشور على موقعها، أنها أصدرت اليوم الأحد تعليمات إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك الطيران الخاص، بأنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات لتشغيل الرحلات الداخلية والدولية اعتبارا من اليوم.

وأشارت الهيئة في الوقت نفسه إلى استمرار التأكد من حالة التحصين عبر تطبيق "توكلنا".

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من تفشي كورونا في أراضي البلاد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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