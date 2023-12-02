مع تفشي المرض التنفسي .. مطالبات بفرض حظر سفر بين امريكا والصين

الوكيل الإخباري- قدّم أعضاءٌ من مجلس الشيوخ طلباً للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لفرض حظرٍ على السفر بين الولايات المتحدة والصين بعد ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الصينية.

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وجاء في الرسالة التي قدّمها خمسة من أعضاء جمهوريين بقيادة ماركو روبيو؛ كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: "يجب علينا أن نقيّد فوراً السفر بين الولايات المتحدة والصين حتى نتعرّف على مزيدٍ من المخاطر التي يشكّلها هذا المرض الجديد".



في الأسبوع الماضي، أصبح ارتفاع حالات الإصابة قضية عالمية، حيث طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيدٍ من المعلومات، وذلك استنادًا إلى تقريرٍ يفيد بوجود حالات التهاب رئوي غير معروفة لدى الأطفال، والتي تمّ اكتشافها من قِبل برنامج مراقبة الأمراض الناشئة، كما طلبت الولايات المتحدة من الصين توضيحات ومعلومات عن المرض المنتشر، ولم تعلق الصين أو سفارتها في واشنطن على الطلب الأمريكي.



