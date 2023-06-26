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الإثنين، 26-06-2023 06:25 ص

مفاجأة بشأن الغواصة تايتن.. علم مسبق بانفجارها

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الوكيل الاخباري - في جديد الغواصة " تايتن" نظام تجسس سري استخدمته الولايات المتحدة، كشف صوت انفجار الغواصة نهاية الأسبوع الماضي، حسب "وول ستريت جورنال".


الصحيفة قالت إن لدى الجيش الأميركي تقنيات صوتية معقدة، للتنصت على ما تفعله الغواصات المعادية على عمق ألف قدم تحت الماء، وتحديدا خلال فترة الحرب الباردة.


مؤسسة "راند RAND" الأميركية للأبحاث، قالت إن أي شيء يخص قدرات الولايات المتحدة على الاستشعار يكون سريا للغاية.


وأحد هذه الأنظمة، التي لا تُعرف ماهيتها تمكنت من التقاط ما يعتقد المسؤولون أنه صوت انفجار الغواصة تايتن، لتقوم البحرية إثر ذلك، بإرسال هذه المعلومات إلى خفر السواحل.


البحرية الأميركية، ورغم أنها لم تتمكن من التأكيد بشكل قاطع، بأن صوت الانفجار صادر عن الغواصة، إلا أن هذه المعلومة ساعدت في تقليص مساحة البحث عن تايتن.


الولايات المتحدة استخدمت جهاز سونار بعيد المدى خلال الحرب العالمية الثانية، لتحديد مواقع الغواصات الألمانية في المحيط الأطلسي، ثم أطلقت نظام مراقبة صوتي أطلقت عليه اسم سوسوس SOSUS لكشف مواقع الغواصات النووية السوفييتية.


نظام "سوسوس SOSUS" يعتمد على شبكة من أجهزة تسمى "هايدروفون hydrophone"، تُثّبّت في أعماق البحر لرصد الأصوات، وعادة ما تكون أماكن وجود الهايدروفون وإمكاناتها سرا.


وتم استخدام هذا النظام للعثور على حطام الغواصة النووية "USS Thresher يو إس إس ثريشر"، التي غرقت قرب ساحل "كيب كود Cape Cod"، ما أدى لمقتل مئة وتسعة وعشرين شخصا كانوا على متنها.

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وفقا لمؤسسة "راند"، ما زالت أنظمة استشعار الصوت مُستخدمة حتى اليوم، وعلى الأرجح التقطت أصوات انفجار غواصة تايتن، لكن ربما يمضي وقت طويل قبل أن تبوح الحكومة الأميركية بأسرارها في هذا الموضوع.

 

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