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الأحد، 05-09-2021 03:02 م

مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حكومة بلاده تدرس إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، مضيفا "عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش وتكون الشقة إيجار بفرشها".

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وأشار السيسي، خلال تفقده عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية "أبواب الخير"، إلى أن "يكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق"، مضيفا مخاطبا رئيس جمعية "الأورمان": "عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا إيه".

وأضاف الرئيس المصري، "عايزين نعمل إسكان جاهز والناس تدفع إيجار هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط".

وتفقد الرئيس المصري، صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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