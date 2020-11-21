السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 09:19 ص

مفاوضات بين الولايات المتحدة وتايوان حول تعزيز العلاقات الاقتصادية

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الوكيل الاخباري- عقدت الولايات المتحدة وتايوان، يوم أمس الجمعة، مفاوضات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما في مواجهة "الضغوط المتزايدة على الجزيرة من الصين".


وأكد بيان صادر عن مكتب ممثل تايوان لدى واشنطن، أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء "آلية حوار مؤسسية"، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا أيضا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك "العلوم، والتكنولوجيا، وإعادة هيكلة سلسلة التوريد، وشبكات الجيل الخامس، ومراجعة الاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة، والأمن الصحي العالمي، والتمكين الاقتصادي للمرأة".

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كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين اتفقا على التفاوض على اتفاقية للعلوم والتكنولوجيا، من أجل تعزيز "التفاهم المشترك والتعاون، في مجموعة واسعة من موضوعات العلوم والتكنولوجيا".

 

 

المصدر: روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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