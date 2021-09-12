مفوضية الانتخابات الليبية تتسلم نص قانون انتخاب رئيس الدولة

الوكيل الاخباري- تسلمت مفوضية الانتخابات الليبية قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب الليبي، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على "فيسبوك" اليوم الأحد.



وقالت المفوضية إن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.



وكانت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا حثت الجهات الليبية الفاعلة على "ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021".



وقالت السفارات الخمس في بيان مشترك اليوم إن هذه الانتخابات "هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا"، مشددة على ضرورة "احترام نتائجها من قبل الجميع".

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المصدر: روسيا اليوم