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السبت، 29-01-2022 03:42 م

مفوضية الانتخابات في العراق تعلن إعادة توزيع البطاقات المسحوبة في التصويت الخاص

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الوكيل الإخباري-قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنها ستعيد البطاقات البايومترية المسحوبة من التصويت الخاص.

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وأوضحت المفوضية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء العراقية أنه وبتوجيه من مجلس المفوضين، ستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة توزيع البطاقات المسحوبة في يوم الاقتراع من العسكريين والنازحين، منتصف الأسبوع المقبل.


وأشارت المفوضية إلى أن إعادة توزيع البطاقات المسحوبة سيكون من خلال "مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق وكلٌّ بحسب الرقعة الجغرافية لسكن الناخب وذلك بعد أن تمت عملية الجرد الإلكتروني لتلك البطاقات".

 

ولفت البيان إلى أن "المفوضية تعمل على التنسيق مع المؤسسات الأمنية لغرض حث منتسبيها على المراجعة والاستلام".


سبوتنيك

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