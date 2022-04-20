الأربعاء 20-04-2022
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الأربعاء، 20-04-2022 08:34 م

مفوضية اللاجئين: أكثر من 5 ملايين فروا من اوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، إن عدد الأوكرانيين الذين فروا لخارج بلادهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط، بلغ 5 ملايين و10971 لاجئا.

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وفي السياق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، في رسالة عبر تلغرام ، "إنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الروس حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ، وذلك لإجلاء المدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا، وهو الأول من نوعه منذ السبت، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

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