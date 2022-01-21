مفوضية اللاجئين : كامل تبرعات حملة أبو فلة سيتم رصدها للاجئين والمحتاجين

الوكيل الاخباري - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن كامل التبرعات التي نجح اليوتيوبر الكويتي حسن سلمان الشهير "ابو فلة" في جمعها من خلال حملة "لنجعل شتائهم أدفأ" سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين.



وقالت المفوضية في بيان إن المبلغ سيتم تقسيمه إلى نصفين الأول لبرامج المساعدات لمفوضية اللاجئين، والثاني لشبكة بنوك الطعام الإقليمية.

اضافة اعلان