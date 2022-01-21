السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الجمعة، 21-01-2022 11:47 م

مفوضية اللاجئين : كامل تبرعات حملة أبو فلة سيتم رصدها للاجئين والمحتاجين

2


الوكيل الاخباري - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن كامل التبرعات التي نجح اليوتيوبر الكويتي حسن سلمان الشهير "ابو فلة" في جمعها من خلال حملة "لنجعل شتائهم أدفأ" سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين.

وقالت المفوضية في بيان إن المبلغ سيتم تقسيمه إلى نصفين الأول لبرامج المساعدات لمفوضية اللاجئين، والثاني لشبكة بنوك الطعام الإقليمية. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

rt

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

w

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

1

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون

s

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا

thumbs_b_c_f5c22c7f55bfa2d85261d303b35ab0b6

موريتانيا توفد بعثة وزارية إلى مالي لبحث مقتل 7 من رعاياها