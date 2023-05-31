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الأربعاء، 31-05-2023 11:10 ص

مفوض أممي يدعو لإبقاء الحدود مفتوحة أمام الفارين من السودان

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الوكيل الإخباري- دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى دعم الأشخاص المضطرين لمغادرة السودان والبلدان المضيفة لهم وإبقاء الحدود مفتوحة أمام الفارين من الصراع الدائر.

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وتستضيف مصر نحو نصف عدد اللاجئين الذين اضطروا إلى الفرار من القتال الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 نيسان، حيث وصلها حتى الآن أكثر من 170 ألف شخص العديد منهم عبر معبر قسطل، وهي نقطة حدودية، بحسب الأمم المتحدة.


وحسب بيان صحفي، التقى غراندي عند الحدود عددا من اللاجئين، وكذلك ممثلي سلطات الحدود المصرية.

 

بترا

 




 

 


 

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