مفوض حقوق الإنسان: الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي

الوكيل الإخباري - قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الجمعة، إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي بالنسبة للفلسطينيين، فاحتلال أرضهم على مدى أكثر من خمسين عاما، أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان.

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وأضاف تورك في حوار بشأن تقريره حول فلسطين المحتلة، أن أحدا لا يمكن أن يتمنى العيش بهذا الشكل أو أن يتخيل أن إجبار الناس على العيش في هذه الظروف اليائسة يمكن أن يؤدي إلى حل دائم، مشيرا إلى أن الاحتلال أدى إلى تعميق الحرمان وانتزاع الممتلكات وانتهاك الحقوق بما في ذلك الحق في الحياة.

وتطرق المفوض السامي إلى أعمال الشغب التي قام بها مئات المستوطنين في بلدة حوارة وأدت لمقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، وطعن آخر، وتعرض شخص للضرب المبرح، إضافة إلى إضرام النار في منازل الفلسطينيين ومحالهم وتخريب عشرات السيارات، كما أصيب 390 شخصا بجروح وهوجمت ثلاث سيارات إسعاف.



واستنكر المفوض السامي، ما قاله وزير إسرائيلي متطرف عن "محو" قرية حوارة، واعتبر أن هذا التصريح الذي لا يمكن استيعابه "يحرض على العنف والعداء".



وسلط تورك في تقريره الضوء على عدد من التوصيات منها اتخاذ خطوات لضمان عمل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، في الأطر التي يحددها قانون حقوق الإنسان لعمليات تنفيذ القانون.

كما أكد أهمية معالجة كل قضايا العنف بشكل متساو، فالقانون لن يكون قانونا إذا طُبق على طرف واحد فقط، مشددا على أهمية ضمان المساءلة الحقيقية عن الانتهاكات.



وشدد تورك على ضرورة إنهاء الاستيطان في الأرض المحتلة، وتحقيق حل الدولتين مع إنهاء الاحتلال والاعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وسلام وأمن.



بترا

