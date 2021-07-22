مقاتلة روسية ترافق طائرة حربية ألمانية فوق مياه بحر البلطيق

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لها رافقت، اليوم الخميس، طائرة حربية ألمانية حلقت فوق مياه بحر البلطيق بالقرب من حدود روسيا.

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وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي التابع للوزارة، في بيان، إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت يوم 22 يوليو فوق مياه بحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من حدود روسيا.



وأضاف، "لتحديد هوية الهدف الجوي ومنع خرق حدود الاتحاد الروسي أقلعت مقاتلة من نوع سو-27 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي لأسطول البلطيق".



وحدد طاقم الطائرة الروسية، أن الهدف الجوي هو مقاتلة متعددة المهام من طراز "FGR.4 تايفون" للقوات الجوية الألمانية ورافقها فوق مياه بحر البلطيق.



وتابع البيان أن المقاتلة الروسية عادت بسلامة إلى مطار المرابطة الدائمة بعد تغيير الطائرة الحربية الأجنبية مسارها وابتعادها عن حدود دولة الاتحاد الروسي".



وشدد المركز على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدا أنه لم يتم السماح بخرق حدود روسيا.

المصدر: روسيا اليوم