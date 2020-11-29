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الأحد، 29-11-2020 04:09 م

تابعة لسلاح الجو الأميركي

مقاتلة روسية تعترض طائرة أميركية فوق البحر الأسود

مقتلة
مقاتلة حربية روسية من طراز سوخوي- 27


الوكيل الإخباري - أفاد مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن مقاتلة سوخوي "سو 27" اعترضت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأميركي فوق البحر الأسود، السبت.

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وحدد طاقم الطائرة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "RC-135" التابعة لسلاح الجو الأميركي، وقد كانت تحلق فوق البحر الأسود.


وجاء في البيان الروسي: "إن طائرة مقاتلة من طراز سو 27 تابعة لوحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية أثناء الخدمة، سارعت لتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود روسيا".


وأشار البيان إلى أن رحلة الطائرة المقاتلة الروسية تمت في إطار الامتثال الصارم لقواعد المجال الجوي الدولي، حسب ما أشار موقع "ديفينس بلوغ".

 

ويتم توظيف طائرة "RC-135" الأميركية في مهمات لجمع البيانات النظرية والإلكترونية حول الأهداف الباليستية، وهذه المعلومات الحساسة تعتبر مهمة جدا في وضع الاستراتيجيات الدفاعية الأميركية.


ووفقًا لموقع القوات الجوية الأميركية على الإنترنت، فإن أسطول "RC-135" الحالي هو أحدث نسخة من هذه المجموعة المكونة من 135 طائرة والتي تعود إلى عام 1962.


وقد تم توظيفها في البداية من قبل القيادة الجوية الاستراتيجية لتلبية متطلبات جمع المعلومات الاستخباراتية الوطنية، كما وشاركت في كل نزاع مسلح كبير للولايات المتحدة.


المصدر : سكاي نيوز

 

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