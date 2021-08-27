مقاتلو طالبان يسيطرون على أقسام من مطار كابول

الوكيل الإخباري - سيطر مقاتلو طالبان على أقسام من مطار كابول، الجمعة، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة مع اقتراب موعد 31 آب/أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.

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وكتب المتحدث بلال كريمي، عبر تويتر، "اليوم (الجمعة)، أخلى الأميركيون 3 مواقع مهمة في القسم العسكري من مطار كابول، وباتت تحت سيطرة طالبان"، مضيفا "يبقى الآن قسم صغير جدا مع الأميركيين".



وقال مسؤول من طالبان، إنه "بمجرد رحيل الأميركيين سنكون بانتظار إشارة منهم ثم سنتولى الأمر، وهذا يمكن أن يحدث خلال مطلع الأسبوع".



وأضاف أن طالبان مستعدة لتولي السيطرة الكاملة على مطار كابول بمجرد رحيل الأميركيين عنه.



وأشار مسؤول آخر من طالبان إلى أن وحدات الحركة سيطرت على مطار كابول باستثناء جزء صغير لا تزال القوات الأميركية موجودة فيه.

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