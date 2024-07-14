مقتل أحد حضور تجمع ترامب الانتخابي واصابات خطيرة في حادثة إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد إطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا فيما تم "تحييد" مُطلق النار المتورط في الحادث.



وقُتل أحد الحضور وأصيب اثنان بجروح خطيرة بعد إطلاق نار على التجمع الحاشد، وفقًا لما قاله أنتوني جوجليلمي، رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكية.



وفي وقت سابق، قالت جهاز الخدمة السرية إن مطلق النار أطلق عدة طلقات من "موقع مرتفع" خارج التجمع قبل أن يقوم أفراد الخدمة السرية "بتحييده".



وقالت ثلاثة مصادر في سلطات إنفاذ القانون إن مُطلق النار كان يتمركز على أحد الأسطح خارج الحشد. وأشارت العديد من المصادر إلى هذا الشخص على أنه قناص، على الرغم من عدم وضوح المزيد من التفاصيل.



وقال ريتشارد جولدينجر، المدعي العام لمقاطعة بتلر، إن "الأمر كان يتطلب بندقية. لقد كانت عدة مئات من الياردات" بين مكان إطلاق النار ومنصة التجمع، حيث وقف ترامب.



وفي أول بيان له منذ وقوع الحادث، كشف ترامب طبيعة إصابته، قائلاً إن الرصاصة أصابت "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".



وأوضح: "سمعت صوت أزيز وطلقات وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير، فأدركت حينها ما كان يحدث".

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