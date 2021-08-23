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الإثنين، 23-08-2021 10:07 م

مقتل أفغاني وإصابة آخرين في تبادل لإطلاق النار عند مطار كابل

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأميركي الاثنين، مقتل أحد أفراد القوات الأفغانية وإصابة آخرين خلال تبادل لإطلاق النار خارج مطار كابل، لكن لم يُصب أي من أفراده بأذى.اضافة اعلان


وقال البيان "بدا أن الحادث بدأ عندما أطلق طرف معاد مجهول النار على قوات الأمن الأفغانية المشاركة في مراقبة الوصول إلى البوابة.

ورد الأفغان بإطلاق النار، وتماشيا مع حقهم في الدفاع عن النفس أطلق جنود القوات الأميركية وقوات التحالف النار أيضا".

واستخدم الجيش الأميركي الخميس، ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل 169 أميركيا إلى مطار كابل من مبنى يقع على بعد 200 متر.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، في إفادة صحفية إن القوات الأميركية المتمركزة في مطار كابل أرسلت طائرة هليكوبتر خارج محيط المطار للمرة الثانية لإحضار الأميركيين لاستقلال رحلات الإجلاء.

وأضاف أن القوات الأميركية استخدمت وسائل أخرى لإحضار الأميركيين خارج المطار دون أن يذكر تفاصيل.

وقال الميجر جنرال وليام تيلور، من هيئة الأركان المشتركة، في الإفادة إن نحو 5800 جندي أميركي يساعدون في جهود الإجلاء بمطار كابل.

وأوضح كيربي أنه تم إجلاء عدة ألوف من الأميركيين منذ يوم 14 آب/أغسطس لكنه رفض إعطاء تفاصيل. وقال إن الهدف لا يزال إنهاء الانسحاب بنهاية آب/أغسطس.

وتتزايد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن لكي يمدد موعده النهائي للإجلاء في 31 آب/أغسطس مع احتشاد ألوف الأفغان والأجانب اليائسين في مطار كابل على أمل الفرار من مسلحي حركة طالبان، حكام أفغانستان الجدد.

وقال كيربي "هناك كثير من الناس اليائسين. نحاول أن نبذل قصارى جهدنا لإبعادهم عن طريق الأذى بأسرع وقت ممكن".

 




 

 


 

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