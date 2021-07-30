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الجمعة، 30-07-2021 03:51 م

مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عُمان

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من المصدر


الوكيل الإخباري - نقلت "رويترز" عن شركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية أن اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، اليوم الجمعة، قتلا نتيجة الهجوم.

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وقالت الشركة إن "هجوما على ناقلة المنتجات البترولية قبالة الساحل العماني، أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني".


وكانت مجموعة تعنى بالأمن البحري تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، وتدعى United Kingdom Maritime Trade Operations ذكرت أنها "تلقت تقارير عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع إحداثياته كانت 211612N 0594542E.


وذكر التقرير أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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