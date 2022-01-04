مقتل اسرائليان في سقوط هليكوبتر عسكرية تابعة للاحتلال

الوكيل الإخباري-قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت قبالة سواحل شمال إسرائيل أثناء رحلة تدريبية في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.

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وأضاف أن فردا ثالثا من الطاقم، وهو مراقب جوي، أصيب ونُقل إلى المستشفى.

وفتح قائد القوات الجوية تحقيقا في الحادث وأمر بوقف الرحلات التدريبية مؤقتا، وكذلك وقف استخدام الطائرة الهليكوبتر البحرية من طراز بانثر.





رويترز