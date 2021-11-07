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الأحد، 07-11-2021 12:15 م

مقتل ثلاثة أشخاص بتفجيرات شرقي أفغانستان

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الوكيل الإخباري-قالت إذاعة Salam Watandar الأفغانية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، في تفجيرات اليوم الأحد في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان.

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ووفقا لمعطيات المحطة، وقع انفجاران بالقرب من مركز شرطة مدينة جلال آباد، وبعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان التي سيطرت على السلطة في هذه الدولة، ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الناشطين في أفغانستان.

 

 

وأشارت المحطة، إلى أن هناك قتيلين من عناصر الشرطة المحلية الأفغانية.  




 




 

 


 

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