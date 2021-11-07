مقتل ثلاثة أشخاص بتفجيرات شرقي أفغانستان

الوكيل الإخباري-قالت إذاعة Salam Watandar الأفغانية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، في تفجيرات اليوم الأحد في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان.

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ووفقا لمعطيات المحطة، وقع انفجاران بالقرب من مركز شرطة مدينة جلال آباد، وبعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان التي سيطرت على السلطة في هذه الدولة، ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الناشطين في أفغانستان.





صبح امروز در مربوطات ناحیۀ دوم شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار انفجار رخ داده است.



منابع صحی در ننگرهار به سلام‌وطندار می‌گویند که جسدهای سه تن از محل روی‌داد به شفاخانۀ ولایتی این ولایت منتقل شده‌ است. انفجاری در جلال‌آباد سه کشته برجای گذاشتصبح امروز در مربوطات ناحیۀ دوم شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار انفجار رخ داده است.منابع صحی در ننگرهار به سلام‌وطندار می‌گویند که جسدهای سه تن از محل روی‌داد به شفاخانۀ ولایتی این ولایت منتقل شده‌ است. pic.twitter.com/89LCtETGZH November 7, 2021

وأشارت المحطة، إلى أن هناك قتيلين من عناصر الشرطة المحلية الأفغانية.







