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الأحد، 12-06-2022 06:32 ص

مقتل جنديين تركيين بعبوة ناسفة في العراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت مقتل 2 من جنودها في إطار عملية "المخلب – القفل"، شمالي العراق.

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وأعلنت الدفاع التركية ارتفاع عدد قتلى الجيش شمالي العراق إلى اثنين، بعد وفاة أحد الجرحى.


وذكرت الوزارة في بيان أن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" المستمرة ضد زرعها تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.


وأضافت أن الانفجار تسبب بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى.


وأوضحت أن أحد الجرحى توفي لاحقا في المستشفى لترتفع حصيلة القتلى إلى اثنين.


وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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