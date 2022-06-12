مقتل جنديين تركيين بعبوة ناسفة في العراق

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت مقتل 2 من جنودها في إطار عملية "المخلب – القفل"، شمالي العراق.

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وأعلنت الدفاع التركية ارتفاع عدد قتلى الجيش شمالي العراق إلى اثنين، بعد وفاة أحد الجرحى.



وذكرت الوزارة في بيان أن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" المستمرة ضد زرعها تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.



وأضافت أن الانفجار تسبب بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى.



وأوضحت أن أحد الجرحى توفي لاحقا في المستشفى لترتفع حصيلة القتلى إلى اثنين.



وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

روسيا اليوم