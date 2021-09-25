مقتل جندي فرنسي في مالي

الوكيل الإخباري - قتل جندي فرنسي اليوم خلال اشتباك مع جماعة مسلحة في مالي ليرتفع عدد الجنود الفرنسيين القتلى هناك إلى 50 من عام 2013.

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وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن الجندي القتيل ويدعى مكسيم بلاسكو، كان ضمن وحدة فرنسية منتشرة في منطقة غابات قرب حدود مالي مع بوركينا فاسو.



وأوضحت الوزارة في بيان عنها أن "الوحدة كانت تتعقب جماعة متشددة تم رصدها في وقت سابق بطائرة مسيرة. وكانت الوحدة مدعومة بطائرتي هليكوبتر مسلحتين وطائرة مسيرة".



وأضافت الوزارة أن "المتشددين المسلحين اشتبكوا مع الوحدة وأن قناصا قتل بلاسكو" وأشار البيان إلى أن القناص "قُتل أيضا في الاشتباك".



يذكر أن 50 جنديا فرنسيا قتلوا في المنطقة منذ أن نشرت فرنسا "قوة لمكافحة الإرهاب"، عام 2013 لطرد جماعات متشددة سيطرت على مدن وبلدات في شمال مالي.

المصدر : روسيا اليوم

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