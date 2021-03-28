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الأحد، 28-03-2021 09:32 ص

مقتل سجين وإصابة ضابط في حادث احتجاز رهائن داخل سجن أمريكي

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الوكيل الإخباري- أفاد مسؤولون بمقتل سجين احتجز ضابطا رهينة في حادث وقع بمركز الاحتجاز لمدينة أوكلاهوما وسط الولايات المتحدة أمس السبت.

وقالت إدارة شرطة أوكلاهوما، إن الضابط تم تحريره ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابة لم تذكر تفاصيلها، وذلك بعدما أطلق رجال الشرطة النار على السجين فأردوه قتيلا.

وأوضح غريغ ويليامز، مدير مركز الاحتجاز في أوكلاهوما خلال مؤتمر صحفي، أنه أثناء قيام الضابط بتوزيع الأدوية على نزلاء المركز، تعرض لاعتداء من قبل أحدهم على الأقل، وتمكن المهاجم من احتجاز الضابط رهينة، واستولى على المفاتيح التي كانت معه، ليفرج عن عدد من النزلاء الآخرين.

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المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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