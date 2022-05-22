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الأحد، 22-05-2022 06:31 ص

مقتل شخصين بعاصفة رعدية قوية في كندا

رعددد


الوكيل الإخباري - قالت السلطات إن عاصفة رعدية‭‭‭ ‬‬‬اجتاحت مقاطعة أونتاريو الكندية، السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المقاطعة الكندية الأكثر اكتظاظا بالسكان.

تلقت طواقم الطوارئ سيلا من المكالمات بعد أن اقتلعت العاصفة العديد من الأشجار مما أدى إلى تعطل حركة المرور وإلحاق أضرار بالمنازل.

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وقالت الشرطة إن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران بعد سقوط شجرة على مقطورة التخييم الخاصة بهم في مقاطعة برانت بجنوب أونتاريو، بينما توفيت امرأة في السبعينيات من عمرها بعد أن سقطت عليها شجرة أثناء العاصفة الرعدية.


قالت شركة الكهرباء في أونتاريو إن أكثر من 340000 زبون أصبحوا بدون كهرباء بسبب العواصف الشديدة، وأضافت أنه تم نشر موارد إضافية لاستعادة الكهرباء بعد الأضرار الجسيمة التي تسببتفيها العاصفة.
وتضم أونتاريو ما يقرب من 40 في المئة من سكان كندا البالغ عددهم 38.2 مليون نسمة.
قال جيم واتسون، رئيس بلدية مدينة أوتاوا، عاصمة كندا، إنه تم تفعيل عمليات الطوارئ لتقييم الأضرار والأخطار على الأرض.


وقالت وزارة البيئة الكندية، التي أصدرت تحذيرا من العواصف الرعدية الشديدة، إن سرعة الرياح بلغت 132 كيلومترا في الساعة وقت الذروة في بعض الأجزاء.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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