مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين بالرصاص في شيكاغو

الوكيل الاخباري - أفادت مصالح الأمن بولاية شيكاغو، الأمريكية، اليوم الأحد، بأن "ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص، بينما قتل اثنين، في حفل "منبثق" في مرآب في شيكاغو في الساعات الأولى من الصباح".

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وقال مدير الشرطة في شيكاغو، ديفيد براون إن "الحدث أقيم في مقر شركتي سحب تم تحويلهما لإقامة الحفلات على الجانب الجنوبي من المدينة، وأصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بالرصاص، وقتل إثنان منهم".



وقال ضابط الشرطة خوسيه جارا في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة "شيكاغو تريبيون" إن هناك اضطرابات "بين العديد من الرعاة واندلع إطلاق نار أصاب عدة أشخاص"، مضيفا أن سبب إطلاق النار لم يعرف بعد.

وأضاف: "الاشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عاما. وتم العثور على أربعة أسلحة في مكان الحادث ولا يزال العديد من الشهود يخضعون لعملية جراحية".

سبوتنيك

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