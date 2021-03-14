الأحد 14-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الكرك.. وفاة فتى غرقاً في بركة تجمع مياه أمطار

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي

وزارة الأشغال تعلق الدوام في مديرية أشغال الطفيلة

طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل جديدة

صندوق التنمية والتشغيل يعلق دوامه في مبناه الرئيسي

المملكة على موعد مع كتلة باردة

بريطانيا: 52 وفاة و 4628 إصابة جديدة بكورونا

فرنسا: إصابات كورونا تضغط على مستشفيات باريس

بعد وفاة معلمتين بحادث مؤسف التربية تنعاهما - شاهد

الحمود: من لا تتوفر لديه الإرادة فليتنحى

الأحد، 14-03-2021 08:52 م

مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين بالرصاص في شيكاغو

720168122329874


الوكيل الاخباري - أفادت مصالح الأمن بولاية شيكاغو، الأمريكية، اليوم الأحد، بأن "ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص، بينما قتل اثنين، في حفل "منبثق" في مرآب في شيكاغو في الساعات الأولى من الصباح".

اضافة اعلان

وقال مدير الشرطة في شيكاغو، ديفيد براون إن "الحدث أقيم في مقر شركتي سحب تم تحويلهما لإقامة الحفلات على الجانب الجنوبي من المدينة، وأصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بالرصاص، وقتل إثنان منهم".


وقال ضابط الشرطة خوسيه جارا في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة "شيكاغو تريبيون" إن هناك اضطرابات "بين العديد من الرعاة واندلع إطلاق نار أصاب عدة أشخاص"، مضيفا أن سبب إطلاق النار لم يعرف بعد.

 

وأضاف: "الاشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عاما. وتم العثور على أربعة أسلحة في مكان الحادث ولا يزال العديد من الشهود يخضعون لعملية جراحية".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
عاصفة

أمريكا .. عاصفة شتوية عاتية تجتاح غرب البلاد

ل

لبنان .. استقالة 40 قاضياً بسبب الأوضاع المعيشية

السعودية

السعودية : تسهيل إجراءات توظيف الأجانب

4

ضبط 42 كغم ماريغوانا بأكياس فلفل في مطار دبي الدولي

604e1c8d4236047ed5673cfd

مصر تعلن أنها في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

604e09504c59b77300326802

السفارة الليبية بالقاهرة تطلب إعفاء مواطنيها من رسوم الدخول

أخبار متعلقة
604ddfa64c59b7388c775620

ألمانيا.. توقعات بخسارة حزب ميركل وسط أخطر أزمة منذ أواخر التسعينات

e7335d6f07-1200x675

إقالة قائد الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران

604db1c04c59b77a142e04ed

الشرطة البريطانية تطلق تحقيقا بحق أسماء الأسد

مقتل-3-أشخاص-في-إطلاق-نار-بولاية-نيفادا-الأمريكية

امريكا : مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن

medium_2021-02-19-08339a8c1d

مسبار ناسا يهبط بنجاح على المريخ وفرحة عارمة في مقر مختبر الدفع.. فيديو

161362424825140900

إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية