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السبت، 24-12-2022 09:17 ص

مقتل شخص في تحطم طائرة صغيرة على شاطىء في الولايات المتحدة- فيديو

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الوكيل الاخباري- فتحت سلطات الطيران الأمريكية يوم الجمعة تحقيقا في حادث تحطم طائرة صغيرة على شاطئ سانتا مونيكا في كاليفورنيا، ما أدى الى مقتل رجل. 

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وفي لقطات انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طائرة من طراز "سيسنا 150" وهي تتحطم أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري يوم الخميس على بعد أمتار من رصيف سانتا مونيكا الشهير. 

وشاهد رواد الشاطئ الطائرة الخفيفة ترتطم بمياه الشاطىء بعنف وتنقلب خلال محاولة الطيار الهبوط على الرمال. 

 

هذا وهرع رجال الطوارئ لنجدة الطيار وراكب كانا على متن الطائرة، في حين لقي ريكس مينتر البالغ 95 عاما والذي شغل منصب رئيس بلدية سانتا مونيكا في الستينيات حتفه في الحادث، بينما لم ترد أي معلومات عن الطيار.  

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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