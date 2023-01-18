الأربعاء 18-01-2023
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الأربعاء، 18-01-2023 09:08 ص

مقتل شخص وجرح اثنين في إطلاق نار بواشنطن

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الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن امرأة قتلت، فيما أصيب اثنان آخران في إطلاق نار في جنوب شرق العاصمة واشنطن ليلة الثلاثاء.

وحسب شرطة العاصمة فإن إطلاق النار وقع قرابة الساعة التاسعة مساءً، بالقرب من حدود العاصمة مع مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، معلنة أن امرأة توفيت في مكان الحادث، وأصيب رجل وفتى يبلغ من العمر 15 عاما.

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وقال قائد المنطقة السادسة دارنيل روبنسون إن المرأة التي يبدو أنها بين 30 و 40 عاما أصيبت برصاصة في الرأس، فيما أصيب المراهق بكتفه، والرجل الذي يبدو أنه في منتصف العشرينات، أصيب في ساقه.

 

وأظهرت لقطات من محطة وقود قريبة رجلا يفتح النار على الضحيتين، اللذين كانا خارج أحد المطاعم. وبعد أن سقط على الأرض، أخرج المراهق مسدسا وبدأ في إطلاق النار باتجاه المشتبه به.

وحسب روبنسون فإن المشتبه به استهدف الاثنين على ما يبدو، مشيرا إلى أنه تم إدخال المراهق إلى المستشفى، ووجهت إليه تهم حمل مسدس بدون ترخيص وجرائم أخرى تتعلق بالأسلحة النارية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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