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السبت، 28-08-2021 03:29 م

مقتل صحفيين أفغانيين جراء هجوم في كابول

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الوكيل الإخباري - لقي صحفيان يعملان لصالح وكالتي "رها برس" و"أطلس برس" الأفغانيتين حتفهما جراء هجوم وقع بالقرب من مطار كابول الدولي في 26 أغسطس الجاري، حسبما أوردت وكالة "بجواك" .

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وذكرت الوكالة أن من بين ضحايا تفجيري المطار أحمد رضا أحمدي، أحد مؤسسي ومراسلي "رها برس"، وأخوه الشقيق مجتبى أحمدي الذي كان يعمل صحفيا في وكالتي "رها برس" وأطلس برس"، بالإضافة إلى طبيب يعمل في وزارة الصحة العامة الأفغانية.


وفي 26 أغسطس وقع بالقرب من مطار أحمد كرزاي الدولي في كابول، الذي يتم عبره إجلاء مواطنين أجانب من أفغانستان، تفجيران انتحاريان راح ضحيتهما نحو 200 شخص بينهم 13 عسكريا أمريكيا، وفقا للحصيلة الأخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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