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السبت، 04-06-2022 11:19 ص

مقتل طيار جراء تحطم مقاتلة في كاليفورنيا

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الوكيل الاخباري- تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية أمس الجمعة في صحراء بجنوب ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل طيارها دون أن يصاب أحد على الأرض، حسبما أفادت السلطات.

وسقطت طائرة من طراز "F/A-18E Super Hornet" المتمركزة في قاعدة "ليمور" لطيران البحرية، في حوالي الساعة 2:30 مساء في منطقة ترونا، حسبما أعلنت البحرية في بيان.

ولم يتم الكشف عن هوية الطيار وتفاصيل الحادث على الفور.

وتقع ترونا على بعد نحو 380 كيلومترا جنوب شرق القاعدة التي تقع في "سنترال فالي" (الوادي الأوسط) في كاليفورنيا.

وعام 2019، تحطمت طائرة من طراز "نافي سوبر هورنت" في متنزه "وادي الموت" الوطني خلال مهمة تدريب روتينية، ما أسفر عن مقتل الطيار، وإصابة سبعة من زوار المتنزه بجروح طفيفة جراء الحطام.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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