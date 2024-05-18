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السبت، 18-05-2024 01:40 م

مقتل عشرات الأشخاص جراء الأمطار الغزيرة وسط أفغانستان

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً اليوم السبت، جراء موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول وسط أفغانستان وتدمير 6 آلاف منزل بشكل كلي وجزئي.

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وبحسب وكالة الأنباء الأفغانية (بختار)، أفاد رئيس إدارة الإعلام في إقليم غور بأنه لا معلومات عن عدد المصابين جراء الأمطار، التي بدأت تهطل، أمس الجمعة، وأدت أيضًا إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة.


يأتي هذا بعد إعلان السلطات، الأحد الماضي، مقتل 315 شخصاً، وإصابة أكثر من 1600 آخرين جراء سيول ناجمة عن المطر الغزير دمرت قرى في شمال أفغانستان. وتعد أفغانستان من المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، وتعتبرها الأمم المتحدة من الدول الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي.


ويذكر أنه منذ منتصف نيسان الماضي تسببت الفيضانات في مقتل عشرات الأشخاص في ولايات أفغانية عدة، إضافة إلى غمر مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80٪ من سكانه الذين يبلغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة على الزراعة.

 

بترا



 




 

 


 

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