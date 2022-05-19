مقتل مدني بقصف أوكراني على مقاطعة كورسك الروسية

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، عن سقوط جرحى وقتيل واحد على الأقل بقصف أوكراني لإحدى قرى المقاطعة.

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وقال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت في بيان له اليوم الخميس: "هجوم آخر للعدو فجر اليوم على قرية تيتكينو، انتهى للأسف بمأساة. في الوقت الحالي، هناك معلومات عن مقتل مدني واحد على الأقل".



وأوضح الحاكم أن القتيل هو سائق شاحنة أوصل مواد خام إلى مصنع وتعرض لعدة ضربات من الجانب الأوكراني، مضيفا أن هناك جرحى أيضا جراء القصف ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم.



وأشار ستاروفويت إلى أن الجهود جارية لإخماد حريق اندلع بعد القصف الذي ألحق أضرارا بعدد من المنازل في القرية. وأضاف أن هناك تقارير عن وجود قذائف لم تنفجر، وأن متخصصين يعملون في الموقع لجمع البيانات حول الهجوم.

وكان حاكم كورسك أفاد مساء أمس بتعرض قريتين حدوديتين بما فيهما تيوتكينو، لقصف أوكراني دون سقوط إصابات.



وما حدث اليوم هو ثاني مقتل لمدني جراء عمليات قصف تتعرض لها مناطق في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا حيث تواصل موسكو عمليتها العسكرية الخاصة.

روسيا اليوم