الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في المياه والري لغايات التعيين

هبوط حاد في سعر الذهب عالميا بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

بيان جمال مبارك يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

لسان بوش الابن يفضحه وينطق بحقيقة ما جرى في العراق

اتساع العجز التجاري الياباني وسط ارتفاع تكاليف الواردات

وفيات الخميس 19-5-2022

تصريح من الصحة حول انتهاء أزمة كورونا في الأردن

هيئة الطاقة: استبدال 10 آلاف فاتورة كهرباء غير مدعومة بأخرى مدعومة منذ بداية الأسبوع

458 حادثا مروريا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 19-05-2022 08:11 ص

مقتل مدني بقصف أوكراني على مقاطعة كورسك الروسية

اوكرانيا


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، عن سقوط جرحى وقتيل واحد على الأقل بقصف أوكراني لإحدى قرى المقاطعة.

اضافة اعلان


وقال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت في بيان له اليوم الخميس: "هجوم آخر للعدو فجر اليوم على قرية تيتكينو، انتهى للأسف بمأساة. في الوقت الحالي، هناك معلومات عن مقتل مدني واحد على الأقل".


وأوضح الحاكم أن القتيل هو سائق شاحنة أوصل مواد خام إلى مصنع وتعرض لعدة ضربات من الجانب الأوكراني، مضيفا أن هناك جرحى أيضا جراء القصف ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم.


وأشار ستاروفويت إلى أن الجهود جارية لإخماد حريق اندلع بعد القصف الذي ألحق أضرارا بعدد من المنازل في القرية. وأضاف أن هناك تقارير عن وجود قذائف لم تنفجر، وأن متخصصين يعملون في الموقع لجمع البيانات حول الهجوم.
وكان حاكم كورسك أفاد مساء أمس بتعرض قريتين حدوديتين بما فيهما تيوتكينو، لقصف أوكراني دون سقوط إصابات.


وما حدث اليوم هو ثاني مقتل لمدني جراء عمليات قصف تتعرض لها مناطق في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا حيث تواصل موسكو عمليتها العسكرية الخاصة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
145597513656c86ae0870e5

بيان جمال مبارك يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

6285d6614c59b745347d387a

الكشف عن أسباب غزو القرود لمنطقة في السعودية

6285da7742360445635e005c

مقتل 15 مسلحا في هجوم إرهابي في توغو

6285dc2a42360444b84157b8

لسان بوش الابن يفضحه وينطق بحقيقة ما جرى في العراق

س

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

الحليب-المجفف

بايدن يلجأ لقانون الدفاع بعد نقص حاد في حليب الأطفال