مقتل مهاجر وإصابة اثنين في مركز إيواء في ليبيا

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل مركز إيواء بالعاصمة الليبية طرابلس.

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وقالت المنظمة، في بيان ، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، وقد استقبلت أحد فرقها المهاجرين المصابين بجروح جراء الأعيرة النارية، ويبلغان من العمر 17 و18 عاما.



وأضاف البيان أن المركز "المكتظ بشدة" شهد حالة من التوتر الكبير ليلة الحادث، قبل أن "يصل الأمر إلى ذروته بإطلاق النار العشوائي" تجاه نزلائه من المهاجرين غير الشرعيين.



وصرحت مديرة عمليات المنظمة في ليبيا إيلين فيلدين، بأن الحادث يظهر "المخاطر الجسيمة" التي يواجهها المهاجرون في مراكز الإيواء.



ورصدت المنظمة، منذ فبراير الماضي، ازدياد عمليات حرس السواحل الليبي لإيقاف المهاجرين خلال محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا، "ما ساهم في طفرة تصعب إدارتها في أعداد" الموجودين في مراكز الإيواء وتدهور الظروف المعيشية بها.

المصدر: روسيااليوم