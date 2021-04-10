السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

السعودية تعلن إعدام 3 من عسكريها بتهمة الخيانة العظمى

ادارة الازمات توضح آلية الحصول على شهادة تطعيم بعد تلقي لقاح كورونا

بطريقة مبتكرة.. هكذا تحايلا للحصول على لقاح كورونا في الباكستان

أسعار الذهب السبت 10/4/2021

لاعب في ببجي يعيد تمثيل مشهد من اللعبة ويقتل أفراداً من عائلته في الباكستان

دودين لـ الوكيل : صلاة العشاء والتراويح في المنازل وتقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الأحد

التربية : فتح مختبرات الحاسوب في بعض المدارس

وفيات السبت 10/4/2021

تنقلات وتعيينات واسعة في الامن العام - أسماء

السبت، 10-04-2021 09:03 ص

مقتل مهاجر وإصابة اثنين في مركز إيواء في ليبيا

60713d4c423604438214c2c3


الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل مركز إيواء بالعاصمة الليبية طرابلس.

اضافة اعلان
 

وقالت المنظمة، في بيان ، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، وقد استقبلت أحد فرقها المهاجرين المصابين بجروح جراء الأعيرة النارية، ويبلغان من العمر 17 و18 عاما.

وأضاف البيان أن المركز "المكتظ بشدة" شهد حالة من التوتر الكبير ليلة الحادث، قبل أن "يصل الأمر إلى ذروته بإطلاق النار العشوائي" تجاه نزلائه من المهاجرين غير الشرعيين.

وصرحت مديرة عمليات المنظمة في ليبيا إيلين فيلدين، بأن الحادث يظهر "المخاطر الجسيمة" التي يواجهها المهاجرون في مراكز الإيواء.

ورصدت المنظمة، منذ فبراير الماضي، ازدياد عمليات حرس السواحل الليبي لإيقاف المهاجرين خلال محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا، "ما ساهم في طفرة تصعب إدارتها في أعداد" الموجودين في مراكز الإيواء وتدهور الظروف المعيشية بها.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
606562b94c59b702f50d42bf

السعودية تعلن إعدام 3 من عسكريها بتهمة الخيانة العظمى

نه

تقرير يكشف عرضا إثيوبيا على السودان بشأن سد النهضة

ه

طهران: المفاوضات حول الاتفاق النووي بفيينا تسير في الطريق الصحيح

607147d8423604337163a5a1

الخارجية الصومالية تحذر من أي تدخل خارجي في الانتخابات الوطنية

GettyImages-468513388-1

كبير المفاوضين الإيرانيين: موضوع رفع العقوبات المفروضة على طهران معقد

20000000000000000000

إعادة انتخاب إسماعيل جيله رئيسا لجيبوتي

أخبار متعلقة
10-11-1200x675

ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي قرب حقل الظهرة

3-26-1200x675

الكويت: انقطاعات في 3 كوابل تعطّل 60 % من خدمات الإنترنت

605eeada42360422084c1bf8

العثور على أفراد أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض العقار المنهار في مصر

605ed9e84c59b727a013f78c

اليمن: مقتل قائد عسكري رفيع في معارك مأرب

000_8RU297-1-1200x675

كوريا الشمالية: إدارة بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة بشأن تجربتنا الصاروخية

فرجينيا1

جرحى بإطلاق نار في فيرجينيا