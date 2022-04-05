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الثلاثاء، 05-04-2022 07:28 ص

مقتل 10 أوكرانيين بقصف روسي على ميكولايف

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول أوكراني إن قصفا تعرضت له مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل، وإصابة 46 آخرين.

وأضاف أولكسندر سينكيفيتش، رئيس الإدارة الإقليمية، إن من بين القتلى تسعة سقطوا في قصف في المساء.

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وقال في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "قتل اليوم ما مجموعة عشرة أشخاص خلال القصف وأصيب 46".


في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية، الثلاثاء.


وأفاد أن صفارات الإنذار سمعت في مدن تشيركاسي، تشيرنيفتسي، دنيبروبتروفسك، دونيتسك، إيفانو فرانكيفسك، خاركيف، خميلنيتسكي، كيروفوهراد، كييف، لفيف، ميكولايف، أوديسا، بولتافا، ريفني، سومي، ترنوبيل، فينيتسيا، فولين، زاكارباتيا، زاكارباتياستيا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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