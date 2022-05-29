مقتل 10 عناصر ارهابية في مداهمة بسيناء

الوكيل الاخباري- أسفرت أعمال المداهمة الناجحة لإحدى البؤر الارهابية في سيناء عن مقتل عدد 10 من العناصر الإرهابية الخطرة.

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جاء ذلك فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، حيث تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تمت محاصرتها ومداهمتها.



وبحسب بيان للقوات المسلحة المصرية عثر بحوزة الارهابيين على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة (تي. إن تي) شديدة الإنفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية.



كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب وضبط بحوزته بندقية آلية.

بترا