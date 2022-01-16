مقتل 10 مدنيين بهجوم على قرية في بوركينا فاسو

الوكيل الإخباري-لقي عشرة مدنيين على الأقل مصرعهم السبت بهجوم نسب إلى "جهاديين" واستهدف قرية في شمال بوركينا فاسو، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد.



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وقال مصدر أمني إنه صباح السبت "شن مسلحون مجهولون هجوما داميا على قرية نامسيغيان في إقليم بام"، موضحا أن "الحصيلة الأولية التي سجلت أمس (السبت) بلغت نحو عشرة قتلى مدنيين": مشيرا إلى أنها لا تزال قابلة للارتفاع.

وتحدث أحد سكان المنطقة عن حصيلة أولية تبلغ تسعة قتلى على الأقل.



روسيا اليوم