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الثلاثاء، 04-10-2022 05:01 م

مقتل 10 من متسلقي الجبال بعد انهيار جليدي في شمال الهند

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الوكيل الاخباري- لقي ما لا يقل عن 10 من متدربي تسلق الجبال مصرعهم، بعدما جرفهم انهيار جليدي في جبال الهيمالايا بشمال الهند، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين في عداد المفقودين.

وقال قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، إن مجموعة من 29 شخصا تعرضت لانهيار جليدي على قمة جبلية تقع في سلسلة جبال غانغوتري بجبال غارهوال في الهيمالايا صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا ثمانية ناجين من بين الثلوج وقاموا بنقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وأوضح كومار أن جميع المفقودين كانوا يخضعون للتدريب في معهد لتسلق الجبال، في منطقة بعيدة عن موقع الانهيار الجليدي.

وقال بوشكار سينغ دامي، رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، إن القوة الوطنية للاستجابة للكوارث والجيش الهندي نشرا فرقا للمساعدة في جهود الإنقاذ، فيما نشر سلاح الجو الهندي مروحيتين للبحث عن المفقودين.

قال أميت شودري، المسؤول في الاتحاد الدولي لتسلق الجبال والضابط السابق بالقوات الجوية الهندية: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ تسلق الجبال بالهند أن تلقى مثل هذه المجموعة الكبيرة من متدربي تسلق الجبال حتفها في انهيار جليدي".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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