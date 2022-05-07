مقتل 11 جنديا مصريا في هجوم شرق السويس

الوكيل الاخباري - أحبطت القوات المصرية يوم السبت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل ضابط و 10 جنود وإصابة آخرين.



وقال المتحدث باسم القوات المصرية إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.



وأضاف أن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

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