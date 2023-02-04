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السبت، 04-02-2023 10:13 ص

مقتل 13 شخصاً وسط كفاح لاحتواء حرائق غابات في تشيلي

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الوكيل الإخباري - أبلغت السلطات التشيلية عن مقتل 13 شخصًا على الأقل حتى مساء أمس الجمعة نتيجة لأكثر من 150 حريق غابات مشتعل في جميع أنحاء تشيلي دمرت منازل وآلاف الأفدنة من الغابات بينما كانت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في خضم موجة حر شديدة.

شملت الحصيلة أربعا من الوفيات في سيارتين منفصلتين في منطقة بيوبيو، على بعد حوالي 560 كيلومترا (348 ميلا) جنوب العاصمة سانتياغو.

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وكان الضحية الخامس رجل إطفاء دهسته عربة إطفاء أثناء إخماد حريق في المنطقة.


في وقت لاحق من بعد الظهر، تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تساعد في مكافحة النيران في منطقة أراوكانيا، ما أسفر عن مقتل الطيار، وهو مواطن بوليفي، وميكانيكي، وهو تشيلي.


مع حلول الليل، رفعت الوكالة الوطنية المسؤولة عن الطوارئ عدد القتلى إلى 13 دون إعطاء تفاصيل عن أحدث الوفيات.


واعتبارًا من منتصف نهار أمس الجمعة، اشتعل 151 حريقًا في جميع أنحاء تشيلي، بما في ذلك 65 حريقًا أُعلن أنها تحت السيطرة. اشتعلت النيران في أكثر من 14000 هكتار (34595 فدانًا).


تقع معظم حرائق الغابات في بيوبيو ونوبلي المجاورة، حيث أعلنت الحكومة حالات كارثة تسمح بمزيد من التنسيق مع الجيش وتعليق بعض الحقوق الدستورية.


من المقرر أن تستمر موجة الحر التي تضرب تشيلي مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي قد تجعل حرائق الغابات أكثر صعوبة.


علق الرئيس غابرييل بوريك إجازته للسفر إلى المناطق المتضررة أمس الجمعة وقال إن هناك "أدلة" على أن بعض حرائق الغابات اندلعت بسبب عمليات حرق غير مصرح به.


قال بوريك: "سيتم نشر القوة الكاملة للدولة، أولاً وقبل كل شيء، لمكافحة الحرائق ومرافقة جميع الضحايا".

 

البيان

 




 

 


 

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