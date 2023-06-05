مقتل 15 شخصا وفقدان 8 آخرين جراء الفيضانات في هايتي- فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في هايتي مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 8 آخرين في أعقاب هطول أمطار غزيرة، تسببت في حدوث فيضانات واسعة النطاق وعدة انهيارات أرضية في أنحاء مختلفة من البلاد.



وأجبرت الفيضانات ما يقرب من 13400 شخص على إخلاء منازلهم حيث تسببت المياه في إلحاق الضرر بمئات المباني في جميع أنحاء البلاد وحولت بعض الشوارع إلى أنهار، وذلك وفقا لوكالة الحماية المدنية في هايتي.

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🇭🇹Haiti Fathers displaying extraordinary bravery, risking everything to save their children 🙏🏾#Floods #Bravery pic.twitter.com/YVzJbBsn7F 1/5: My heart 💔 breaks witnessing the tragic floods engulfing my country🇭🇹Haiti Fathers displaying extraordinary bravery, risking everything to save their children 🙏🏾 #Haiti June 4, 2023

روسيا اليوم