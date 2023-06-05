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الإثنين، 05-06-2023 10:34 ص

مقتل 15 شخصا وفقدان 8 آخرين جراء الفيضانات في هايتي- فيديو

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في هايتي مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 8 آخرين في أعقاب هطول أمطار غزيرة، تسببت في حدوث فيضانات واسعة النطاق وعدة انهيارات أرضية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأجبرت الفيضانات ما يقرب من 13400 شخص على إخلاء منازلهم حيث تسببت المياه في إلحاق الضرر بمئات المباني في جميع أنحاء البلاد وحولت بعض الشوارع إلى أنهار، وذلك وفقا لوكالة الحماية المدنية في هايتي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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