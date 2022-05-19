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الخميس، 19-05-2022 09:23 ص

مقتل 15 مسلحا في هجوم إرهابي في توغو

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الوكيل الاخباري- لقي نحو 15 مهاجما مصرعهم الأسبوع الماضي، خلال هجوم إرهابي، في شمال توغو، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وشن حوالي 60 مسلحا على دراجات نارية، في الساعات الأولى من يوم 11 مايو، "هجوما إرهابيا عنيفا" على نقطة عسكرية في كبينكاندي - بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة 13 آخرين، بحسب ما أعلنت الحكومة حينها. 

وقال وزير الأمن في توغو الجنرال دمهام يارك، إنه " كان هناك نحو 15 قتيلا في مجموعة المهاجمين".

وأحبط الجنود هجوما في نوفمبر من العام الماضي على قرية سانلواغا الشمالية، مما يجعل هجوم الأسبوع الماضي أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا.

هذا ويتزايد عنف الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية في جميع أنحاء غرب إفريقيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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