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السبت، 13-11-2021 11:38 ص

مقتل 3 مدنيين بهجوم من مسلحين جنوب سوريا

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الوكيل الإخباري-مقتل3 مدنيين على الأقل جراء هجوم نفذته مجموعة مسلحين في محافظة درعا جنوب سوريا مساء أمس الجمعة حسب ما أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية،.

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وتحدثت الإذاعة عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 5 آخرين جراء هجوم بالرصاص نفذه مسلحون في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.


ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 كانت محافظة درعا الواقعة جنوب البلاد ساحة لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمسلحين حيث مثل مركزها أحد أهم معاقلهم.


لكن خلال السنتين 2017 و2018 تمكن الجيش السوري المدعوم من الطيران الحربي الروسي من استعادة السيطرة على معظم المناطق الجنوبية التي خسرها بداية الحرب.


وفي 29 يوليو الماضي بدأ الجيش السوري عملية للقضاء على آخر بؤر المجموعات المسلحة في مدينة درعا، لكن الأعمال القتالية تم تعليقها لاحقا من أجل إجراء مفاوضات بين الطرفين بوساطة العسكريين الروس أدت إلى إجلاء معظم المسلحين من المنطقة، إلا أن الهجمات المنفردة لم تتوقف حتى الآن.

 

روسيا اليوم

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