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الإثنين، 06-09-2021 09:28 ص

مقتل 4 أشخاص في فلوريدا على يد جندي أمريكي سابق

7-11


الوكيل الاخباري- قتل 4 أشخاص، بينهم امرأة ورضيعها ”ثلاثة أشهر“، في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأحد، علي يد شخص يرتدي درعا واقية من الرصاص، قبل أن يستسلم للشرطة، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“، اليوم الاثنين، عن قائد شرطة مقاطعة ”بولك“، جرادي جود.

وقال جود، في مؤتمر صحفي، إن ”مطلق النار هو بريان رايلي (33 عاما)، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، وقد خدم في العراق وأفغانستان“.

وأصيب بالحادثة فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، خضعت لعملية جراحية بعد تلقيها 7 رصاصات.

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وعمل، رايلي حارسا شخصيا، ورجل أمن. وقال جود إن ”صديقة الجاني أبلغت المحققين أن رايلي مصاب باضطراب ما بعد الصدمة وباكتئاب“.
وقال قائد شرطة“بولك“ إن ”الحالة النفسية لـ(رايلي) تدهورت منذ نحو أسبوع، حيث أبلغ صديقته أنه بدأ التحدث مع الله“.

 

المصدر: إرم

 

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